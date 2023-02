"Omicidio sul lavoro, introdurre il reato"

Sabato alle 16, l’Unione Sindacale di Base ha organizzato un’assemblea dibattito presso la sala del quartiere Oltresavio in via Pistoia 58 a Cesena sul tema ’Morti sul lavoro: un crimine in nome del profitto’. Partendo dai dati allarmanti (1089 morti sul lavoro nel 2022 in Italia, e 89 decessi dal 2023) l’Unione Sindacale di Base punta a "introdurre subito il reato di omicidio sul lavoro". "Negli ultimi 5 anni in Italia - dicono dal sindacato USB - quasi 4 milioni di lavoratrici e lavoratori hanno subito ferite a causa di tagli, schiacciamenti, urti, cadute dall’alto: circa 300.000 hanno subito un danno permanente, oltre 4mila sono morti, oltre 300mila si sono ammalati perché esposti ad agenti inquinanti ed a ritmi di lavoro usuranti". Presenti, tra gli altri, Luigi Marinelli (del coordinamento regionale USB).