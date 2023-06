Omicidio alle Vigne di Cesena, a processo la moglie dell’assassino: ecco perché

Cesena, 17 giugno 2023 – A processo per falsa testimonianza la moglie del killer delle Vigne. Dopo la condanna all’ergastolo di Giuseppe Di Giacomo, l’assassino di Davide Calbucci ucciso a coltellate al parco delle Vigne il 19 dicembre 2020, è finita nei guai anche la compagna dell’omicida, Graziella Gollinucci.

L’accusa mossa nei confronti della donna, parte dalla testimonianza resa dalla stessa al processo in cui era imputato il marito. Le dichiarazioni in sede di esame non coincidevano infatti con quelle rilasciate dall’omicida. Si è dato avvio così a un nuovo filone giudiziario culminato, in udienza preliminare, con il rinvio a giudizio della donna.

Il processo nei confronti della Gollinucci (difesa dall’avvocato Antonino Lanza) si terrà il 16 febbraio 2024. All’udienza preliminare si sono costituite parti civili la moglie e la figlia di Davide Calbucci con l’avvocato Alessandro Sintucci che ha avanzato una richiesta di 40mila euro a titolo di risarcimento danni.

Durante il procedimento per omicidio a carico di Di Giacomo, uno degli elementi che provava la premeditazione sarebbe stato messo in discussione proprio dalla testimonianza della compagna. Il giorno prima del delitto, infatti, Davide Calbucci (che viveva nello stesso condominio del suo assassino a due passi dal parco) avrebbe fermato nelle scale la figlia della compagna di Di Giacomo dicendole di stare attenta perché lei e sua madre vivevano con un ‘molestatore di donne’.

Di quella conversazione l’omicida era venuto a conoscenza dalla moglie, come dichiarato da lui stesso al processo. La convivente ha invece negato di fronte al giudice di aver raccontato l’accaduto al marito. Una circostanza non di poco conto, dato che secondo i giudici a far esplodere l’intento omicidiario, la sera prima del delitto, oltre alle banali liti condominiali, potrebbe essere stata proprio la frase pronunciata dall a vittima alla ragazzina nel pianerottolo di casa.

Graziella Gollinucci il giorno prima della tragedia aveva inoltre inviato degli sms a un dirigente Acer temendo che la situazione delle liti condominiali tra vittima e carnefice potesse degenerare in qualcosa di ‘tremendamente grave’. Poi però aveva fatto marcia indietro e aveva scritto che la situazione ‘sembrava risolta’. Messaggi che il referente delle case popolari ha letto solo giorni dopo.

Di Giacomo è stato condannato all’ergastolo con sentenza diventata definitiva. La mattina del 19 dicembre 2020 Davide Calbucci era uscito di prima mattina per un giro al parco con il suo cane, qui lo ha raggiunto il vicino di casa Giuseppe Di Giacomo che aveva con se’ un coltellaccio per disossare l’agnello. L’uomo gli si è avventato contro e lo ha ucciso con 34 coltellate all’addome e alla gola.