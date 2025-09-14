Omofobia al ’Bufalini’: "Mi hanno umiliato, ma non ho paura: voglio trovare i colpevoli"

Un atto di odio che non lascia spazio a interpretazioni. Scritte omofobe su un armadietto di un infermiere omosessuale che lavora all’ospedale Bufalini di Cesena. Mattia Montanari, 32enne originario di Forlì ma residente da tempo a Cesena dove è sposato da un anno con un compagno a cui è legatissimo da tre anni e mezzo, si è trovato quelle scritte nel suo armadietto del Bufalini il 22 agosto scorso, al ritorno dalle ferie. ‘Frocio del cazzo’. La prima domanda, oltre al dolore e all’incredulità per questo atto spregevole, è chiedersi chi possano essere i colpevoli, se qualcuno aveva preso di mira quell’infermiere dal grande sorriso, con gli occhi che brillano di una intensità e di una purezza autentiche. Una persona vera, che non si nasconde dietro a maschere e finzioni. "Non ho idea di chi abbia fatto quelle scritte nel mio armadietto – dice Mattia Montanari - è stato un fulmine a ciel sereno, perché quando ho iniziato a lavorare all’ospedale, a giugno, alla sala operatoria, dopo sei anni al pronto soccorso del Morgagni di Forlì, sono stato accolto bene dai colleghi. Per questo quelle scritte mi fanno ancora più male". Montanari vuole andare avanti fino in fondo in questa battaglia, per trovare un colpevole. Un attacco mirato e violento contro una comunità intera. "Questa gente che si sente libera di colpire gratuitamente e di attaccare gli atri crede che la società svolterà lo sguardo – dice Montanari – io non lo farò. Non si può prendere in giro qualcuno solo perché è omosessuale". Un grande conforto Montanari lo ha avuto dalla direzione generale dell’Ausl. "L’ospedale di Cesena – dice Montanari - ha preso una posizione netta sulla faccenda, dimostrandomi da subito supporto e sostegno, e si sono dimostrati disponibili ad aiutarmi in tutto. Mi hanno assicurato che seguirà un comunicato e una denuncia alle autorità competenti per questo atto di odio che non lascia spazio a interpretazioni". Le scritte non sono state cancellate dall’armadietto della sala operatoria, proprio per rendere più semplici le pratiche per avviare la denuncia per omofobia e bullismo. "Quando apro l’armadietto con le scritte sopra – dice Mattia - mi sento come se fossi nudo di fronte a quella latta di metallo. Penso che chi mi vede aprire quell’armadietto associa la mia faccia a quella scritta. Per carità ho ricevuto anche tante testimonianze di affetto in questi giorni".

Oltre agli amici c’è stato il grande appoggio di Agedo che denunciano l’ennesimo episodio discriminatorio. La vicenda, accaduta a Montanari, genero della presidente di Agedo Rimini Cesena (Organizzazione di Volontariato dei genitori, parenti e amici di persone LGBTQ+) Mara Bruschi, riaccende l’attenzione sulla necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri, inclusivi e rispettosi della dignità di ogni persona. Si tratta dell’ennesimo episodio di ostilità e discriminazione subìto da un dipendente sanitario. La scritta non è stata solo percepita come un atto di bullismo o di cattivo gusto, ma come un grave gesto omofobo e lesivo della dignità della persona, tanto da configurare anche possibili profili di rilevanza penale. A portare il caso alla luce è stata la suocera della vittima, che esprime una ferma condanna per l’accaduto. Mara Bruschi definisce l’accaduto "Un fatto inqualificabile che non può essere minimizzato né tollerato. Abbiamo da subito preso contatti con il nostro legale per verificare e decidere i prossimi passi da fare".