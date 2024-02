On. Buonguerrieri nella bagarre: "La bufera per il mio intervento?. Temono la commissione sul covid"

È stato il giorno di San Valentino più tumultuoso della sua vita per l’onorevole cesenate Alice Buonguerrieri (FdI), intervenuta in aula alla Camera in dichiarazione di voto sull’istituzione di una commissione di inchiesta sull’emergenza Covid affermando che "l’Italia ha avuto la sfortuna di affrontare la pandemia con il peggior presidente del Consiglio dei Ministri e il peggior ministro della Salute, Giuseppe Conte e Roberto Speranza". Dopo queste parole la deputata è stata interrotta dalla contestazione delle opposizioni in piena bagarre.

Onorevole Buonguerrieri mercoledì in aula si è guadagnata la notorietà per l’eco suscitato dal suo intervento?

"Non credo proprio e comunque non cerco nessuna notorietà, ho fatto una semplice dichiarazione di voto dopo aver ascoltato interventi di parti politiche che hanno utilizzato nei confronti della commissione d’inchiesta, che esiste anche in Inghilterra e Stati Uniti, espressioni come plotone di esecuzione, tribunale politico, clava politica e altre ancora. Quella commissione al contrario è cio che ci chiedono milioni di italiani, che hanno subito lockdown, greenpass e restrizioni".

Come ha reagito all’interruzione dei lavori?

"Gridavano ’vergogna vergogna’, ma non mi sono scomposta e ho detto al presidente di lasciarli fare. Non mi sono intimorita".

Speranza ha definito il suo intervento squadrista.

"Ciò conferma che è tipico della sinistra sottrarsi dal merito delle questioni per rifugiarsi nella retorica di chi è privo di argomenti e dà del’omofobo, dello squadrista o del razzista all’interlocutore, a seconda dell’argomento. Io mi stavo attenendo ai fatti".

Quali fatti?

"La commissione d’inchiesta come atto dovuto. Se non la vogliono, evidentemente hanno paura della verità. La commissione dà la possibilità di spiegare perché mentre scoppiava la pandemia l’Italia regalava mascherine alla Cina, perché in Italia ci sia stato il maggior numero di morti rispetto all’Europa nonostante si siano adottate le misure più restrittive. È un dovere anche indagare su presunti abusi e speculazioni e far luce su quanti soldi sono stati spesi per vaccini, banchi a rotelle, app Immuni e mascherine e anche a chi sono finiti quei soldi".

Come si sente il giorno dopo la bufera?

"Serena e a posto con la coscienza".