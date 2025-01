Onda Marina, caccia al gestore

Per conoscere il nuovo gestore di Onda Marina si dovrà ancora aspettare. Il Comune di Cesenatico ha infatti deciso di prorogare la scadenza dell’avviso pubblico per la presentazione delle proposte di project financing dello sviluppo del porto turistico e per la sua gestione economico finanziaria. Il bando sarebbe dovuto scadere alle 13 di lunedì 27 gennaio, ma è di ieri la notizia che l’amministrazione ha rimandato tale data al 27 marzo, per un motivo tecnico, relativo ad una normativa che è cambiata. L’avviso si riferisce all’intero complesso, dove oltre ai 300 posti per le imbarcazioni da diporto, ci sono un residence, una passerella mobile che collega la zona vicina al Mercato ittico con il lungomare di Ponente, un ristorante, un bar e spazi per varie attività commerciali e uffici. La durata della concessione è fissata a un massimo di 20 anni da valutare in base agli investimenti proposti. Il porto turistico di Cesenatico è gestito dal 1996 dalla società Coast to Coast che fa capo a Gaetano Astolfi, imprenditore turistico originario di Bellaria Igea Marina.

g.m.