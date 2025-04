Onda Marina, due società in corsa per gestire il porto

Sono due le società che si sono fatte vanti per gestire Onda Marina. Alla scadenza dell’avviso pubblico del Comune di Cesenatico per la presentazione delle proposte di project financing dello sviluppo del porto turistico e per la sua gestione economico finanziaria, soltanto due realtà hanno avanzato la candidatura. In palio c’è l’intero complesso, dove oltre ai 300 posti per le imbarcazioni da diporto, ci sono un residence, una passerella mobile che collega la zona vicina al Mercato ittico con il lungomare di Ponente, un ristorante, un bar e spazi per varie attività commerciali e uffici. La durata della concessione sarà fissata in proporzione agli investimenti proposti e presentati nel piano economico finanziario. La commissione istituita all’interno del Palazzo municipale di via Marino Moretti, ora valuterà se i candidati hanno tutti i requisiti necessari e se sono in grado di realizzare l’innalzamento della banchina per l’intero perimetro della darsena per un’altezza di almeno 80 centimetri, che dovrà essere realizzato con finiture di pregio e compatibili con gli arredi del porto canale; di realizzare una pavimentazione semipermeabile del parcheggio pubblico tra la darsena e via Andrea Doria, garantendo anche il mantenimento del verde, e la riqualificazione dei fabbricati, oltre al dragaggio di parte del canale. Oltre a questi obblighi strutturali, il concessionario dovrà provvedere alla gestione dei servizi del porto turistico funzionali alla nautica da diporto e al diportista nautico con avvio immediato.

g.m.