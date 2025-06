Onda Marina, ok alla proposta della Ar.Co

Il porto turistico Onda Marina di Cesenatico ha un nuovo padrone di casa targato Ravenna. La giunta comunale ha infatti approvato una delibera, per confermare il risultato dell’avviso di ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing, per la gestione economico finanziaria e lo sviluppo di Onda Marina. Il bando è stato aggiudicato ad Ar.co Lavori società cooperativa di Ravenna, alla quale è stato riconosciuto l’interesse pubblico. Nei prossimi giorni il Rup chiederà ad Ar.co alcune integrazioni che, se verranno accolte, porteranno l’amministrazione comunale ad approvare il progetto di fattibilità, il cui passaggio successivo è l’inserimento del progetto stesso negli strumenti di programmazione e quindi la base di gara. La proposta risulta conforme ai requisiti dell’avviso e a tutti gli interventi previsti, sia quelli volti a dare un’immediata risposta all’interesse pubblico, come l’innalzamento della banchina e la realizzazione di un parcheggio pubblico tra la darsena e via Andrea Doria, sia quelli più strettamente connessi al fabbricato, previsti entro i primi cinque anni.

L’avviso pubblico si riferiva all’intero complesso, dove oltre al porto turistico con 300 posti barca, ci sono un residence, una passerella mobile, un parcheggio, un ristorante, un bar, attività commerciali, uffici e attività legate alla nautica. Uno degli interventi più consistenti ed onerosi è l’innalzamento della banchina per l’intero perimetro della darsena, per almeno 80 centimetri, realizzato con finiture di pregio e compatibili con gli arredi del porto canale, allo scopo di difendere l’area dall’ingressione marina. È prevista anche la realizzazione di una pavimentazione semipermeabile del parcheggio pubblico tra la darsena e via Andrea Doria garantendo anche il mantenimento del verde, e la riqualificazione dei fabbricati.

Oltre a questi obblighi strutturali, il concessionario dovrà provvedere alla gestione dei servizi del porto turistico con avvio immediato, l’amministrazione e direzione del porto, la gestione delle unità da diporto in transito, l’illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni; la pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni, la predisposizione di un adeguato orario di utilizzo della passerella pedonale di collegamento con il lungomare di Ponente, l’obbligo di provvedere al dragaggio fino al porto canale con la partecipazione al 50 percento delle spese. Il gestore dovrà anche sostenere le spese relative al canone annuale di concessione demaniale. La durata della concessione è relativa all’entità dell’investimento complessivo.

Giacomo Mascellani