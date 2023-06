Onorificenza Lions a Trevisani "Ha servito la comunità con le sue opere umanitarie"

di Andrea Alessandrini

Onorificenza internazionale per uno dei cesenati più noti, di maggior prestigio ed influenza nella città degli ultimi decenni, l’imprenditore 86enne Davide Trevisani. Si tratta della Melvin Jones del Lions International, la più vasta organizzazione di service nel mondo. I Lions sono presenti in 200 paesi e aree geografiche con 48mila club e i 1,4 milioni di associati. Il più alto riconoscimento lionistico prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International e rende onore alla dedizione delle persone postesi al servizio umanitario alla comunità.[FIRMA]

Del Lions Club Cesena, sorto nel 1959 Trevisani è socio dal 1965. La consegna (nella foto) è avvenuta da parte di Francesca Ramicone, governatore del distretto Lions 108A, alla cerimonia tenutasi a Villa Silvia a Lizzano e aperta dal presidente Marco Della Rosa, in cui è stato illustrato l’impegno del distretto lionistico a favore delle popolazioni alluvionate. Tutte le attenzioni si sono poi concentrate sul cavaliere Trevisani, il titolo gli fu conferito già nel 1977.

Iniziò la lunga carriera di imprenditore costituendo l’impresa di palificazione ‘Pali Trevisani’. Nel 1968 la prima esperienza all’estero, in Nigeria, con la costruzione di viadotti e ponti. Fu poi la volta della Trevi, leader mondiale nell’ingegneria del sottosuolo per fondazioni speciali e scavi di gallerie e della Soilmec, con la costruzione di attrezzature specializzate per l’esecuzione di lavori nel sottosuolo. Nel 1999 Trevisani, diplomato geometra, ricevette la laurea honoris causa in ingegneria civile all’Alma Mater di Bologna.

Mai pago e sempre in cerca di continue sfide professionali, si è dedicato al servizio alla comunità utilizzando conoscenze di imprenditore, determinazione e lungimiranza per sviluppare progetti e iniziative che hanno migliorato e fatto progredire la città. Negli anni ’80 come presidente della Cassa di Risparmio di Cesena partecipò alla creazione del polo universitario di Cesena, uno dei suoi vanti, e successivamente come presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ebbe un ruolo di rilievo negli interventi a favore del centro storico. Tra i contributi spicca la progettazione del Carisport.

Davide Trevisani, ancora in buona forma, si dedica ora alla famiglia, ai nipoti e alle passioni fra cui l’appartenenza operosa al Lions Club cittadino.