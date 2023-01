Open day al commissariato: code dall’alba per il passaporto

In fila c’è posto per tutti. Per chi deve recarsi fuori dall’Unione Europea per ragioni lavorative e per chi conta i minuti che lo separano da una vacanza esotica fuori stagione, al caldo sotto le palme, alla faccia dei ‘giorni della merla’. Le ragioni di fondo mutano certamente lo stato d’animo di chi attende il suo turno, ma in tutti i casi valgono una levataccia anche la domenica mattina in pieno inverno, per recarsi il prima possibile davanti al commissariato di polizia. Ieri a Cesena è stato organizzato un ‘open day’ dei passaporti, con l’intento quanto meno di sfoltire le lunghe attese che si sono formate in questi mesi riguardo a chi è alle prese con le richieste di rinnovo (o di prima emissione) del documento imprescindibile per chi è in procinto di uscire dai confini dell’Ue. Con gli uffici del commissariato che aprivano alle 8 (per poi chiudere alle 14), i primi temerari si sono messi in fila già alle 5.30 in via don Minzoni. L’apice della fila si è registrato a ridossi dell’apertura quando, ben infagottati e in paziente attesa c’erano una settantina di persone. In effetti per tutti c’è stato da aspettare un bel po’, dal momento che nei momenti di punta i diretti interessati hanno raccontato di aver atteso anche più di due ore.