Open day al Sacro Cuore e nelle scuole di Savignano

Tempo di open day per le scuole del Sacro Cuore che completano il programma di proposta della loro offerta formativa con tre momenti di presentazione che si terranno con questa articolazione: oggi alle 18 presentazione della scuola media, domani alle 10 presentazione della scuola dell’infanzia ’Sacra Famiglia’ e alle 16.30 della scuola primaria. In tali occasioni verranno illustrati gli elementi cardine della proposta didattica ed organizzativa e verranno presentati gli insegnanti delle future classi iniziali dei vari ordini.

Porte aperte per famiglie e studenti fino al 28 gennaio anche all’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone. L’iscrizione alla prima classe dovrà essere effettuata direttamente dalle famiglie on line, previa registrazione sul sito https:www.istruzione.itiscrizionionline. Oggi dalle 18 alle 20 la scuola media ’Giulio Cesare’ consentirà agli interessati di visitare i locali di via Galvani e sperimentare i laboratori didattici. Domani, open day nelle scuole dell’infanzia Freccia azzurra nel quartiere Valle Ferrovia, Gallo Cristallo quartiere Centro e Cesare, Nuvola Olga nel quartiere Rio Salto e Il gatto viaggiatore nella frazione di Fiumicino. Le famiglie potranno visitare dalle 10 alle 12 e conoscere i laboratori e l’offerta formativa. Gli uffici dell’Istituto restano a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica che potranno effettuare l’iscrizione presso la segreteria.