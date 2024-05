Open day alla Lega Navale. I programmi e gli obiettivi

Presso la sede della sezione di Cesenatico della Lega Navale Italiana (Lni), si sono svolte le iniziative nell’ambito dell’Open Day, nell’ambito di un progetto nazionale il cui scopo è quello di far conoscere le attività ed i programmi del più antico e prestigioso ente nautico italiano. Costituita nel lontano 1897, la Lega Navale Italiana si occupa di tutti gli aspetti che riguardano la navigazione in mare e nelle acque interne, della tutela ambientale, tiene alta la cultura e la storia della marineria, il rapporto con le scuole e le istituzioni per favorire in tutti gli ambienti la conoscenza del mare come fonte di vita, attività sportive e risorse da valorizzare e proteggere. Nel corso dell’incontro è stata confermata la volontà di mantenere alti i valori che da 127 anni animano la Lega Navale Italiana, e di proseguire ad organizzare iniziative tanto care alle persone che hanno nel cuore e nell’animo il desiderio di preservare e valorizzare il mare, come elemento vitale per il lavoro, i trasporti, il turismo, lo sport e l’ambiente del nostro territorio. La sezione di Cesenatico della Lega Navale Italiana si riunirà in assemblea sabato 1° giugno alle 11.30.

g.m.