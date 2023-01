Open day alla scuola di ristorazione

Oggi si tiene un open day alla Scuola regionale della ristorazione di Cesenatico gestita dallo Ial Emilia-Romagna. L’appuntamento è dalle 16 alle 18, quando la direzione della scuola ed il personale ospiteranno le persone interessate per far conoscere l’istituto e i corsi disponibili, dialogando direttamente con gli insegnanti, gli chef e i maitre. Sarà possibile anche vedere all’opera gli studenti che quest’anno frequentano lo Ial, nella sede al numero 225 di viale Carducci. Per informazioni e iscrizioni 0547-675792 o sito web.