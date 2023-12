Open day dei vaccini: "Difendiamoci dal Covid". I nonni danno l’esempio

La sala d’attesa è illuminata dalle finestre e dalle luci di un albero di Natale. Sono in tanti, seduti o in piedi, ad aspettare il loro turno, documenti in mano e – molto spesso – mascherine sul viso. Non è un obbligo, è un consiglio. E qui, al secondo piano del centro vaccinale dell’Ausl in piazza Anna Magnani, i consigli per tenere alla larga il covid o per lo meno i suoi effetti peggiori, vengono presi molto sul serio. Ieri pomeriggio oltre 200 persone hanno approfittato della possibilità di ricevere una dose del siero anti pandemico: 216 si erano correttamente prenotati, riempendo tutti i posti disponibili, mentre altri si sono recati direttamente in ambulatorio, riuscendo comunque a ricevere l’iniezione. A regolare le file c’è un addetto dell’Asl: per evitare il rischio di assembramenti (visto che in effetti di questi tempi il virus circola in modo particolarmente intenso) è stato delineato un percorso da compiere per spostarsi dalla saletta destinata allo screening medico all’ala dedicata alla somministrazione dei sieri.

Le convocazioni ricevute tramite il sistema di prenotazione sono indicativamente scandite nell’ordine di quattro ogni 5 minuti: per tenere il ritmo, si vaccina a ciclo continuo in tre ambulatori. Chi? Adulti, praticamente sempre. Nonni, in molti casi. "Sono le persone più fragili della nostra comunità. E’ incoraggiante che il messaggio sia stato recepito e che tanti vogliano mettersi più al sicuro possibile". L’analisi è degli operatori sanitari che accolgono ogni nuovo arrivato col sorriso sulle labbra. Ci sono i genitori scorati dai figli, o le coppie di una vita che si tengono compagnia con un affetto che anche solo a vederlo mette serenità. "Siamo arrivati alla quinta dose – riepilogano marito e moglie – e siamo contenti di essere qui. E’ una sicurezza in più, importante. Il covid lo abbiamo già avuto e lo ricordiamo bene, purtroppo. Meglio starne alla larga il più possibile". Un uomo aspetta da solo, in piedi in mezzo alla sala. "Sì, è la quinta dose anche per me; sì, il covid lo ho contratto e si, vale comunque la pena continuare a rinnovare la protezione. Non è questione dei molteplici richiami, ma di aggiungere ogni volta qualcosa al sistema immunitario. Si avvicinano le feste, voglio trascorrerle serenamente coi miei cari".

Una donna ha accompagnato gli anziani genitori. "Non mi vaccino semplicemente perché mi sono ammalata a settembre. Altrimenti sarei anche io tra quelli in attesa. Non mi interessano le polemiche che sono nate intorno a questa faccenda, io penso al mio caso e nel mio caso devo dire di essere contenta di poter disporre di una protezione di questo genere, che sono convinta mi abbia aiutato, riducendo i rischi". "Forse le indicazioni logistiche, soprattutto all’esterno, avrebbero potuto essere più chiare - è la chiusura di chi sta aspettando i canonici dieci minuti post inoculazione .- ma una volta all’interno ogni casa è andata per il meglio, a partire dalla cortesia e dalla professionalità del personale. Dopo aver accertato che nei prossimi giorni avrei dovuto ricevere anche il vaccino antinfluenzale, mi hanno permesso la doppia somministrazione, che è certamente stata un vantaggio in termini di tempi". La data di ieri è andata come i concerti delle boy band: esaurita. La prossima occasione sarà per il 22 dicembre. E’ gratuita e ci sono ancora posti disponibili che si possono prenotare tramite la rete Cup.