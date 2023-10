Open Day dello Sport a Sant'Angelo di Gatteo: 11 Società Sportive in Piazza Fracassi

Oggi in piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo dalle 14 alle 18 si terrà il 1° Open Day dello sport di Gatteo rivolto a tutti i giovani del comune. Un pomeriggio dedicato allo sport per bambini e ragazzi che avranno l’occasione di conoscere l’offerta sportiva del territorio di Gatteo, le squadre e gli allenatori. Per questa prima edizione partecipano 11 società sportive (nella foto i rappresentanti) : Asd Polisportiva Sidermec Vitali, Asd Budokan, Asd Delphinos, Asd Gatteo Calcio a 5, Asd Taekwondo Baek Ho, Accademia della Spada Rubicone Asd Circolo ChaKra Aps Circolo Tennis Sant’Angelo, Polisportiva Fiumicinese, Nirea Danze e Rubicone in Volley, coordinate dalla Asd Polisportiva Sidermec Vitali.

Il ritrovo è fissato alle 14 in Piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo dove verrà allestito un info point, curato dall’Associazione Avis Gatteo, in cui, previa liberatoria firmata dal genitore, verrà consegnato a tutti i partecipanti il ’passaporto dello sport’, contenente le attività che potranno svolgere nel corso del pomeriggio. Potranno, autonomamente, fare nell’ordine che preferiscono tutte le attività sportive, e alla conclusione di ciascuna riceveranno un timbro sul passaporto. Raccolti tutti i timbri, potranno recarsi nuovamente all’info point dove verrà consegnato loro un piccolo gadget a ricordo della manifestazione.

Sarà presente un piccolo punto ristoro (acqua e biscotti) e un punto musicale che allieterà e coinvolgerà tutti nella piazza, gestito da una radio locale. Ingresso gratuito, età minima consigliata 5 anni. Per informazioni: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541-932377; Urp 0541-935521.

Ermanno Pasolini