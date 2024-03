Open day nella sede dei logopedisti

Ricorre oggi la Giornata europea della Logopedia, promossa dalla Federazione Logopedisti Italian) e European Speech and Language Therapy Association e quest’anno dedicata ai caregiver.nel pomeriggio di domani, Dalle 15 alle 17, la sede dell’Ordine Tsrm Pstrp a Cesena, in via Giordano Bruno 260 apre le porte ed il telefono (0547 384148) alla cittadinanza.

Nel nostro paese un milione di caregiver assiste chi ha disturbi del linguaggio. I logopedisti riconoscono il ruolo cruciale del caregiver nella gestione della persona con disturbi del linguaggio e di deglutizione, con cui agisce da partner comunicativo tramite l’utilizzo di approcci codificati; oppure, in caso di disturbi della deglutizione, fornisce un aiuto chiave nell’organizzare e gestire i pasti secondo quanto concordato con il logopedista.