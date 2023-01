Open day oggi alla scuola dell’infanzia

Con l’apertura delle iscrizioni dei bambini ai Servizi educativi della Prima Infanzia comunali, per il prossimo anno scolastico (20232024), i familiari interessati sono invitati a partecipare agli Open Day presso la struttura di Via Sacco e Vanzetti di San Piero in Bagno oggi dalle 9,30 alle 12 e di sabato 11 febbraio sempre dalle 9,30 alle 12. Allo scopo di dedicare il giusto tempo a chi vorrà visitare il servizio, è necessario procedere con la prenotazione chiamando il Nido d’infanzia al numero 0543902509.