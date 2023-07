Open day online domani alle 15.30 per scoprire le offerte formative di Fitstic Its Digital Academy

L’accademia cesenate ’Fitstic, Its Digital Academy’ organizza 14 corsi biennali in regione che permettono di acquisire competenze digitali agli studenti diplomati. Un settore dove la domanda di lavoro sul mercato è in continuo aumento, con una percentuale di successo occupazionale che si attesta intorno all’80%, con picchi del 90% di occupati per il corso di sviluppo software web e cloud, e per quello che forma esperti nel settore del fashion 4.0. I corsi saranno presentati all’Openday Online in programma per domani alle 15.30, al quale ci si iscrive dal sito www.fitstic.it.