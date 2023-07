Open day passaporti domenica 30 luglio

Domenica 30 luglio, dalle 8 alle 13, la Questura di Forlì e il commissariato di Cesena effettueranno, per i residenti nella provincia, una nuova apertura straordinaria.

Si potranno presentare coloro che si registreranno attraverso l’agenda on line passaporti. Chi volesse anticipare un appuntamento già programmato dovrà procedere alla cancellazione del precedente e prenderne uno nuovo per la data dell’open day. Dalle 10.30 di lunedì 24 luglio sarà possibile prenotarsi accedendo nella sezione "apertura straordinaria" in agenda. Occorrerà presentarsi muniti della ricevuta di prenotazione, della documentazione necessaria per richiedere il titolo di viaggio, corredata da fotocopia del documento d’identità.