Open day per vaccinazione influenza e Covid

Proseguono in Romagna le campagne di vaccinazione contro Influenza e Covid rivolte in particolare alle persone più a rischio di complicanze. Per le vaccinazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, alla rete delle Farmacie che vaccinano o ai servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Per la vaccinazione antiCovid i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei diversi ambiti territoriali hanno inoltre previsto anche sedute vaccinali straordinarie per adulti ad accesso libero (Open Day). A Cesena presso Ambulatorio Vaccinazioni Adulti in Piazza A. Magnani, 146 Giovedì 5 dicembre 2024 dalle 14 alle 16. La vaccinazione è gratuita e non richiede prescrizione medica. Per accedere alla vaccinazione in altri giorni e orari è possibile prenotare tramite Cup, CupTel 800002255, Cupweb o Farma CUP. La vaccinazione anti Covid può essere co-somministrata con il vaccino antinfluenzale e da quest’anno è sufficiente un’unica dose di vaccino sia per i richiami che per il ciclo primario. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Ausl Romagna https://www.auslromagna.it/argomenti/covid-19/vaccinazione-anti-covid Oppure contattare gli operatori dei servizi di Igiene e sanità pubblica ai seguenti indirizzi mail: Cesena vaccinazioni.ce@auslromagna.it