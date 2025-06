‘Opera al mare’ a Cesenatico. Cantanti lirici da tutto il mondo

La compagnia americana Opera Vermont torna a Cesenatico per il quarto anno consecutivo, e presenta il suo programma estivo per la formazione di cantanti lirici nella lirica e nella lingua italiana. "Opera al Mare", questo il titolo dell’iniziativa, è allestita in collaborazione con il Comune di Cesenatico e vede protagonisti giovani studenti di varie nazionalità, i quali hanno l’opportunità di immergersi nella cultura italiana e affinare le proprie competenze musicali, indipendentemente dal livello di esperienza, dal principiante al professionista già affermato. Gli studenti provenienti da Stati Uniti, Canada, Iran e Australia, si esibiranno in una produzione originale de Il Trittico di Puccini, quindi tre opere (I Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi), che sarà proposta domenica, alle 21, al Teatro Comunale di Cesenatico; l’ingresso è ad offerta libera. La rappresentazione ha un taglio moderno, con temi più aggiornati e costumi contemporanei, come afferma il direttore artistico Joshua Collier: "Il mio desiderio è rendere vivo il messaggio dell’opera, che non è limitato ad un’epoca, ma è ancora attuale come testo". Joshua Collier ha partecipato a molte iniziative di profilo internazionale e in una occasione a Los Angeles, di fronte ad una platea di direttori artistici provenienti da tutto il mondo, ha parlato proprio di questo progetto a Cesenatico. Oltre alle rappresentazioni operistiche, gli studenti partecipano a un corso di italiano, arricchendo così la loro esperienza culturale. Il programma è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Cesenatico, nonché al supporto fondamentale dell’Hotel Miramare e della famiglia Vernocchi. La prossima settimana attori e cantanti saranno protagonisti di altri due spettacoli. Mercoledì 2 luglio, alle 21, in piazza delle Conserve si terrà "Opera sotto le stelle" a partecipazione sempre gratuita, mentre venerdì 4 luglio, alle 21, a bordo della piscina dell’Hotel Miramare, sul lungomare viale Carducci angolo porto canale, con lo spettacolo del Teatro Musicale Americano, anche questo aperto al pubblico. Sono dunque opportunità uniche per vivere la magia dell’opera in ambientazioni suggestive e coinvolgenti. Le persone interessante possono ottenere informazioni ed essere aggiornate visitando il sito www.operaalmare.com.

Il rapporto instaurato tra Opera Vermont e l’Hotel Miramare di Cesenatico, ha consentito in breve tempo di costruire un ponte culturale fra gli Stati Uniti e l’Emilia-Romagna, tant’è che recentemente la compagnia si è esibita a Bologna, dove lo scorso anno ebbe un grande successo. L’esperienza della compagnia americana è dunque l’occasione per vedere dal vivo dei giovani artisti che stanno maturando un’esperienza internazionale unica.

Giacomo Mascellani