Operaio di 54 anni cade dal tetto di un’azienda

Un operaio di 54 anni è caduto dal tetto di un’azienda mentre stava montando dei pannelli foltovoltaici ed è rimasto ferito. L’incidente sul lavoro è successo ieri pomeriggio all’azienda ’La Cesenate’ in via Cervese. L’uomo, di origini pugliesi, stava lavorando per un’azienda esterna e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe per sbaglio appoggiato il piede su un lucernaio in plexiglass che ha ceduto per il peso. In seguito alla caduta, da circa 3 metri di altezza, il 54enne ha sbattuto violentemente al suolo riportando diverse fratture ed è stato subito portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, l’ambulanza del 118 e la medicina del lavoro dell’Ausl.