Operaio precipita da un’impalcatura

Cade dall’impalcatura un

operaio 40enne, ma non è in pericolo di vita.L’uomo, residente a Cesenatico, è precipitato a terra da un’altezza di sei metri fratturandosi braccia e gambe. Si tratta dei lavori per la costruzione di una passerella sopraelevata nel paddock dell’autodromo. L’incidente è avvenuto mercoledì attorno alle 13, ma solo ieri sono trapelate notizie sull’accaduto.

L’operaio stava lavorando alla realizzazione della struttura in cemento che entro il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio dovrà collegare la zona della sala stampa a quella della direzione di gara senza passare dal paddock. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Medicina del lavoro e dei carabinieri.