Operatori sanitari aggrediti. La mobilitazione della Cisl Fp

Il fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari è quasi ogni giorno alla ribalta della cronaca, ma sono più in generale tutti gli operatori dei servizi pubblici a sentirsi sempre più insicuri e minacciati dalle intemperanze degli utenti. Per questo il sindacato Cisl Funzione pubblica Romagna ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini.

"Ci stiamo occupando da diverso di tempo delle aggressioni nei luoghi di lavoro pubblici – spiega una nota sindacale – in particolare della prevenzione e della sensibilizzazione nei confronti degli utenti che si rivolgono ai servizi. In particolare il personale sanitario è quello maggiormente esposto ad atti di violenza ed aggressioni sul posto di lavoro, specialmente coloro che hanno contatti più continuativi con l’utenza. Questo ha un impatto negativo non solo sulla persona ma anche sulla sua vita professionale, portando a forti difficoltà nell’affrontare giornalmente il proprio lavoro, frustrazione e peggioramento del clima lavorativo".

"Il nostro percorso di sensibilizzazione contro la violenza- afferma Maria Antonietta Pedrelli sindacalista della Cisl Fp Romagna nell’ambito di Cesena- iniziato già lo scorso anno, prevede nelle prossime settimane diversi banchetti informativi verso l’utenza e verso tutto il personale, davanti a tutti i presidi ospedalieri".

"All’ospedale Bufalini i nostri candidati alle prossime elezioni Rsu hanno incontrato tanti lavoratori, utenti e pazienti, hanno distribuito e divulgato informazioni attraverso volantini dedicati sul tema delle aggressioni, e risposto alle domande che venivano poste, ricevendo apprezzamenti da parte di colleghi e cittadini. Con i nostri rappresentati - conclude Pedrelli- continueremo ad essere presenti davanti a tutti i presidi ospedalieri, per continuare nell’opera di sensibilizzazione che la Cisl Fp Romagna sta portando avanti da mesi a difesa dei professionisti della sanità".