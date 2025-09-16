Operatori sanitari volontari a Gaza

"Come sindaco di Bagno di Romagna desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale, il pieno sostegno e supporto all’iniziativa ’Missione Volontari Operatori Sanitari per Gaza e Palestina’, promossa da un gruppo di professionisti sanitari che hanno deciso di mettere a disposizione la loro esperienza e il loro cuore per portare aiuto diretto in una terra martoriata". Lo scrive in un comunicato il primo cittadino Enrico Spighi, che aggiunge: "Si tratta di un progetto apolitico, senza bandiere e senza interessi, che nasce soltanto dall’urgenza di rispondere ad una tragedia umanitaria senza precedenti, dove ogni giorno vengono calpestati i più elementari diritti umani e dove assistiamo ad un vero e proprio genocidio indiscriminato, che colpisce in particolare i più fragili: bambini e neonati, vittime innocenti che nulla hanno a che fare con le logiche della guerra e dell’odio". Dopo aver elencato i nominativi di chi, al momento sta aderendo a questa iniziativa (una ventina, tra cui diversi dell’Ausl Romagna), a conclusione della sua nota, Spighi sottolinea: "Come comunità non possiamo restare indifferenti davanti a tanto dolore. Per questo vogliamo sostenere l’impegno di questi medici, infermieri e operatori sanitari che scelgono di stare accanto a chi soffre, portando non solo cure e competenze, ma anche un messaggio di pace, di speranza e di umanità. L’Amministrazione di Bagno si unisce, dunque, con convinzione a questo appello".