Operatori tedeschi alla scoperta del territorio

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico sono sbarcati i blogger, giornalisti e tour operator tedeschi, che partecipano ad un eductour sul tema ’Cesenatico: terra di sole, mare, gastronomia, cultura e sport’, organizzato dall’agenzia viaggi Atico Mare dell’associazione Adac Federalberghi, con il patrocinio del Comune.

Il gruppo è formato da Claudia Thomas, blogger e influencer di Berlino, Nicoletta De Rossi giornalista e blogger di Norimberga, dal giornalista Salvatore Viola di Monaco e da cinque operatori e agenti di viaggio per un totale di otto persone.

In queste giornate cesenaticensi gli ospiti tedeschi avranno l’opportunità di scoprire il territorio non solo di Cesenatico con la sua cultura, la storia, le tradizioni e l’enogastronomia, ma anche di altre amene località della Romagna.

L’obiettivo degli albergatori cesenaticensi è quello di far conoscere una Cesenatico che non è soltanto quella da cartolina con la classica vacanza balneare in Adriatico, ma anche una destinazione per una vacanza a 360 gradi, da vivere immergendosi fra le bellezze del territorio, dello sport e della natura, tre elementi che trasformano una vacanza in un’esperienza davvero unica.

L’eductour per gli ospiti tedeschi prevede un programma ricco di visite guidate, escursioni in ebike (le bici elettriche di ultima generazione utilizzate dagli sportivi), accompagnati da pranzi e cene in ristoranti, osterie e motonavi.

Mercoledì sera i vertici dell’Associazione degli albergatori e del Comune di Cesenatico, hanno incontrato la delegazione proveniente dalla Germania al ristorante ’La Spiaggia’ del Grand Hotel Da Vinci, dove l’assessore al turismo Gaia Morara ha salutato la delegazione tedesca in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Nella giornata di ieri, una guida ha accompagnato i tedeschi nella vicina Cesena in sella a delle bici elettriche, per visitare piazza Del Popolo, il teatro Bonci, la Biblioteca Malatestiana ed altri luoghi di interesse. Dopo il pranzo, nel pomeriggio la visita è proseguita in direzione di Longiano, Sogliano e Montetiffi.

Oggi gli ospiti tedeschi saranno accompagnati in un itinerario alla scoperta della marineria e del mondo della pesca, attraversando le vie del borgo marinaro, l’asta di Ponente del porto canale, il Museo della Marineria, per poi fare una visita alla Pescheria Comunale in corso Giuseppe Garibaldi sull’asta di Levante del porto e anche alla piazza delle Conserve. Il programma include anche una visita al Mercato Ittico per assistere alle contrattazioni per la vendita del pescato in sala d’asta, dove poi si terrà anche un incontro con i pescatori per una introduzione sulle origini e le tradizioni della pesca sul territorio.

Successivamente si andrà sul lungomare, in piazza Costa, ai Giardini al Mare e in piazza Marconi dove c’è la statua intitolata a Marco Pantani.

Sabato invece la delegazione germanica visiterà San Marino e domenica si recherà per l’ultima tappa a visitare le bellezze del centro storico di Bologna. Leandro Pasini, presidente dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico, dà a questo progetto un valore molto importante: "Riprendiamo i rapporti con gli amici tedeschi dopo lo stop dovuto alla pandemia e ci impegniamo per ritornare ad avere turisti dalla Germania, per noi un mercato di indubbia rilevanza e significato".