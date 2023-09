Operazione anti-allagamenti: "Pulizia e ripristino delle fogne, interveniamo nelle zone a rischio"

Cesena, 29 settembre 2023 – «Non solo le nostre fogne, ma quelle di tutta Italia non sono strutturate per le nuove realtà climatiche che stiamo vivendo", ha dato l’allarme il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, rispondendo alle proteste per gli allagamenti dopo l’acquazzone di metà mese in alcuni quartieri cittadini già martoriati dall’alluvione di maggio, precisando che il problema è strutturale e servono ingentissime risorse per l’adeguamento della rete.

E a Cesena, dove ogni precipitazione comporta assilli per quello che potrà succedere, la manutenzione e l’adeguamento della rete fognaria delle acque meteoriche piovane come procede?

"Il Comune – traccia il quadro il sindaco Enzo Lattuca – ha effettuato fino ad oggi pulizie delle fogne, e anche dei fossi della frazione colpita dall’alluvione di Roversano, Martorano, Ronta, San Martino, per un importo di 380mila euro. La situazione è sotto controllo anche se, mentre la pulizia dell’asfalto è sotto gli occhi di tutti, quella delle fogne no, con le inevitabili apprensioni dei residenti. Le ore lavorate dagli operatori sono ad oggi 1.500, costo orario di 150 euro, e c’è personale reperibile per verificare gli ingorghi e la stagnazione dell’acqua durante le forti precipitazioni, per evitare allagamenti". La pulizia dagli intasamenti non è tuttavia sufficiente, servono adeguamenti.

«Il comune di Cesena – prosegue Lattuca – sta per realizzare due interventi di adeguamento autorizzati dal commissario per la ricostruzione Figliuolo per un importo di due milioni: il rifacimento e la riprogettazione della condotta e del sistema di scarico della secante e della zona retrostante la stazione verso il Savio, per bypassare l’imbuto del sottopasso Machiavelli, nota criticità. L’altro intervento riguarda rifacimenti localizzati e diffusi nella zona San Rocco, la più colpita dall’alluvione".

«Dal canto suo Hera - aggiunge il sindaco - avvierà da gennaio nelle vie Riccione, Fermi, Pacinotti, Ferraris e Avogadro, 580 metri di rete e 70 case allacciate, la sostituzione delle condotte dell’acquedotto e si provvederà anche al rifacimento della fognatura mista. Verrà ampliato il diametro della condotta".