Opere d’arte ai piedi. Pollini si mette in mostra

C’è anche un ‘big’ del distretto di San Mauro Pascoli tra i partecipanti all’iniziativa ‘Picta Romagna’, nota rassegna di arte contemporanea, dislocata interamente sul territorio, che giunge quest’anno alla terza edizione. Lo storico brand Pollini, infatti, ha siglato una partnership che prevede, fra l’altro, l’esposizione di alcuni modelli-icona della maison e la loro reinterpretazione creativa da parte di 29 artisti, provenienti sia dall’Italia che da altri Paesi europei. Cuore pulsante dell’evento sarà ancora il palazzo pretorio di Terra del Sole: classico esempio di architettura rinascimentale, farà da vetrina – da venerdì fino al 7 aprile - alle opere di 23 artisti. La manifestazione si chiamerà, quest’anno, ‘Picta Romagna’ proprio per sottolineare la presenza di più punti d’interesse, distribuiti su un’ampia fetta di territorio: in particolare, Casa museo Moretti, a Cesenatico, ospiterà le opere realizzate da cinque artisti ucraini; a Forlimpopoli, Casa museo Bertozzi accoglierà le opere di Mauro Andrea e Casa di Paola vedrà l’esposizione delle creazioni di dieci artisti italiani. Le iniziative coinvolgeranno, inoltre, la rocca di Meldola, il museo Tramonti e l’hotel Embassy & Boston di Milano Marittima. Da luglio a settembre, infine, all’Idro ecomuseo di Ridracoli saranno in mostra 13 artisti italiani, grazie alla collaborazione con l’ente Romagna Acque.

Tornando alla partecipazione del brand sammaurese Pollini - che si concretizzerà nel progetto denominato ‘Pollini: scarpa d’autore’ - l’iniziativa è nata da un’idea di Giuseppe Bertolino, curatore di Picta Romagna, subito accolta con entusiasmo dal direttore generale di Pollini (e attuale presidente del Cercal) Marco Piazzi. "Pollini ha alle spalle una lunga storia ed è celebre nel mondo sia per le sue calzature confortevoli, minimali ed eleganti, sia perché evoca la qualità artigianale e la tradizione tipiche del ‘made in Italy’ – spiega Bertolino -. Poiché l’arte contemporanea è avvezza alle contaminazioni, 29 artisti - uno differente dall’altro per stile e tecnica, portatori di universi culturali e generazionali profondamente diversi - hanno ricevuto l’invito a realizzare un intervento artistico su una scarpa griffata Pollini. Un’ulteriore conferma della volontà di mettere in relazione tra loro territorio romagnolo, arte, cultura ed eleganza". "Ciò che mi ha incuriosito subito di questo progetto – commenta Marco Piazzi – è stata la possibilità di vedere un’opera dell’ingegno artigianale, come una calzatura d’alta moda, trasformarsi in un’opera d’arte grazie al talento e alla creatività degli artisti coinvolti. Abbiamo aderito con convinzione a Picta Romagna proprio per questa sua valenza culturale e per il solido legame con il territorio". ‘Scarpe d’autore in Romagna: storia e tradizioni’ sarà anche il tema di una conferenza, in programma il 21 marzo, alle 17, nel palazzo pretorio di Terra del Sole: interverranno, fra gli altri, lo stesso Marco Piazzi e Maria Cristina Savani, designer e docente al Cercal.

Maddalena De Franchis