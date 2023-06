Opere d’arte per bene "Omaggio ai volontari"

Un’artista nativa di Cesena e residente a San Mauro Pascoli, è fra le donne più attive sul fronte degli aiuti alle famiglie alluvionate. Il suo nome è Elena Raimondi, in arte RE, ha 46 anni, è diplomata Maestra D’arte ed è un’ottima illustratrice e ritrattista. Questa sua dote l’ha messa in campo anche in quel tragico giorno del 16 maggio e nelle giornate successive in cui vaste zone della Romagna sono state allagate, come ci racconta lei stessa, che ha realizzato delle opere d’arte uniche: "Tutti noi paesani abbiamo contribuito ad aiutarci in qualsiasi modo in quei momenti drammatici, e poi gli aiuti sono arrivati da tutta Italia e non solo. Io non potevo essere indifferente e ho realizzato nove tavole illustrative, icone di questa drammatica alluvione. Le ho disegnate con pennarelli neri ed acrilici e sono tutte rappresentanti persone ed oggetti, incluso i volontari che hanno vissuto ed aiutato gli alluvionati, in romagnolo chiamati "Chi burdél de paciùg". Queste tavole su cartoncino le ho messe in vendita ed il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi a favore delle persone e delle comunità colpite dal disastro. Una mia illustrazione è stata utilizzata anche per la pubblicazione del libro "Nel fango" che è stato presentato venerdì". Elena crede in questo suo piccolo e allo stesso tempo grande aiuto: "È il mio unico modo per dare importanza ai volontari, ho iniziato con una illustrazione e poi sono andata avanti realizzandone altre, che sono in asta sino al 30 giugno per beneficenza. Ancora non sappiamo quanto abbiamo raccolto ma sta andando molto bene e siamo contenti anche noi artisti volontari". La Raimondi ha iniziato a dipingere da piccolissima: "Ho iniziato a creare con le mani fin dall’infanzia e ho partecipato al mio primo concorso d’arte all’età di 9 anni. Mai avrei potuto immaginare di dedicare la mia creatività a persone che meritano tanto rispetto". Giacomo Mascellani