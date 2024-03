Opere di Meraviglia contro la violenza

Dal 4 al 10 marzo, il Centro commerciale Montefiore, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, ospita un allestimento figurativo di Claudia Meraviglia per sensibilizzare su ogni tipo di violenza subita dalle donne: fisica, psicologica, economica ed emotiva. Quest’anno l’artista sarà accompagnata dalle realtà del territorio cesenate che si prendono cura di casi di maltrattamento e abuso: Centro Donna di Cesena, un servizio di ascolto e aiuto per le donne grazie al supporto di avvocatesse, psicologhe e assistenti sociali; associazione IPAZIA, impegnata nella tutela e promozione dei diritti delle donne; associazione Perledonne, che combatte ogni forma di sessismo; il gruppo Eventi con il suo angolo Social-Art, area di discussione e condivisione. Le associazioni saranno presenti nella fascia pomeridiana, disponibili per coloro che abbiano bisogno di informazioni sul sostegno, la denuncia e ogni forma di aiuto. Inoltre, le iniziative coinvolgeranno le classi dell’Istituto Macrelli- Versari , con uno scambio-dialogo sui disagi legati a una delle problematiche sociali più impellenti.

