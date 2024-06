Opere e libro dell’artista Miriam Prato in mostra all’Officina dell’Arte di Fusconi

È Miriam Prato la protagonista dell’incontro all’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi, in programma domani alle 10. Non c’è una definizione univoca per raccontare l’artista di Stradella nell’Oltrepò Pavese, le cui opere pittoriche, introdotte da Bruno Suppo, sono in visione anche domenica. Restauratrice, studiosa di carte e incisioni antiche, poetessa, scrittrice di fiabe e da diversi anni pittrice, Miriam ha un rapporto tutto personale con artisti del passato, in particolare incisori, quali Durer, Mantegna, Bruegel, Beham; parte infatti da quelle opere, le penetra, se ne appropria per ravvivarle in forma di pop art. Non è irriverenza, quanto piuttosto un recupero colto e raffinato della tradizione, un rinnovamento dell’antico che fa sì che"ne esorcizziamo la distanza e ce ne appropriamo nuovamente, ridisegnandone il valore metaforico, alla luce della complessità del nostro presente". Insomma, l’antico come punto di partenza per interpretazioni colorate e curiosi giochi compositivi. In fondo, cosa è l’arte se non invenzione, creazione, idea? E così, ad esempio, il corazzato e incolore rinoceronte di Durer, già di per sé più immaginifico che reale, viene riprodotto di volta in volta da Prato con "i toni civettuoli di una femminilità ostentata o di un’arcigna mascolinità esibita". Così come scene di battaglie navali quali la grigia "Battaglia di Lepanto" di Gustave Dore’ (1571), acquisisce, con tecnica mista su tela, i toni del blu cobalto, diventano variegati gli indumenti dei marinai che dalla prua impennata di un veliero cercano salvezza nella scialuppa di salvataggio; Ancora, i vialetti e le aiuole geometriche curati dai giardinieri di una nobildonna ritratti nell’incisione di Nicolaes De Bruyn (sec. XVII) intitolata "La primavera", trovano nell’interpretazione pittorica e cromatica di Prato, l’esplosione dei gialli, dei lilla, dei rosa che appartengono, dal vero, a quella stagione. Oltre ai quadri, l’autrice presenterà anche il suo ultimo libro "Il Montepiùbello". A ciascun acquirente del libro Miriam offre in dono una stampa tratta da una sua opera.

Raffaella Candoli