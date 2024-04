Opere e poesie di Greta Pirri

Ha avuto un grande successo di pubblico l’inaugurazione della mostra "La Fragilità è Cosa Sacra" nella Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" di Cesenatico. L’esposizione dell’artista Greta Pirri, curata da Francesca Caldari, è un progetto culturale con una valenza anche sociale, dove pittura e poesia dialogano per comunicare un medesimo messaggio, forte e incisivo. In mostra ci sono anche opere inedite, in una galleria molto articolata e ricca, dove sono esposte opere pittoriche, acquerelli e terrecotte. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cesenatico e l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli ha molto apprezzato oltre al valore artistico delle opere presentate anche le tematiche affrontate dalla Pirri. Vasco Mazzotti, referente per Porte Aperte della Romagna, un’associazione per la salute mentale, ha illustrato i progetti che si stanno realizzando sul territorio. Il ricavato della vendita dei cataloghi della mostra saranno devoluti a favore dell’associazione, la quale aprirà una Club House di Scacco Matto a Cesena, che è un luogo di servizi per la salute mentale. La mostra sarà visitabile fino al 12 maggio, tutte le giornate di sabato, domenica e festivi, dalle 10 del mattino a mezzogiorno e dalle 15 alle 19, l’ingresso è libero. Oggi alle 17 si terrà la presentazione del libro ’D’amore e danno’, poesie e aforismi di Greta Pirri.

Giacomo Mascellani