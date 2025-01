Opere ostaggio della burocrazia: "Manca il collaudo da 5 anni"

Una piccola area giochi, con tanto di altalena per disabili, il parcheggino da cinque posti auto e il tratto di ciclabile che attende di congiungersi con il resto della pista futura. Tutto off-limits da anni, ma entro l’estate dovrebbe risolversi la paradossale vicenda di via Bruno Giorgi a Ponte Abbadesse. A darne notizia è stato Massimo Crudeli del Settore Lavori pubblici del Comune di Cesena nel corso dell’incontro pubblico di mercoledì sulla presentazione del completamento del percorso ciclopedonale sul torrente Cesuola. Si tratta delle opere di urbanizzazione inerenti l’edificio residenziale costruito sulla collina affianco che, benché finite da oltre in cinque anni, non sono ancora fruibili in quanto i privati non hanno dato la comunicazione di fine lavori. L’inghippo è tutto burocratico. "Manca il collaudo di Hera, come Comune non possiamo intervenire", ha affermato Crudeli. L’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri ha precisato che non sono mancati ripetuti solleciti e che una situazione simile si sta verificando pure in via Mami.

Durante l’incontro è stato presentato nel dettaglio il tracciato del completamento del percorso ciclopedonale dal costo di 800mila euro che, nei piani del Comune, dovrebbe essere pronto nel 2026. Si svilupperà in continuità rispetto al tratto precedente, proseguendo lungo la via Sorrivoli al margine della strada, con esproprio di due porzioni di proprietà private. Si tratta del punto più critico, anche per la scelta da parte dei tecnici comunali di mantenere qualche posto auto che costringerà i ciclisti a circumnavigare le auto in sosta. Crudeli ha spiegato che l’ipotesi iniziale, con la realizzazione di una passerella sul Cesuola poco oltre l’area degli orti, non è stata ritenuta idonea dell’Ufficio regionale Sicurezza territoriale e protezione civile, in quanto prevedeva il tombinamento di parte del Rio Falconara. Il tracciato poi si immetterà a sinistra nel parcheggio di via della Cisterna e attraverserà parte del cortile della scuola dell’infanzia di Ponte Abbadesse. Da qui oltrepasserà con una passerella in acciaio il Rio Falconara fino al tratto di pista ciclabile già esistente, per proseguire a destra del corso d’acqua su un terreno a uso agricolo (altro esproprio). Infine, con un ulteriore ponticello attraverserà di nuovo il Rio Falconara e continuerà per collegarsi alla pista già presente nel complesso residenziale di via Pescara, all’imbocco del percorso podistico noto come ‘gessi piccoli’. C’è tempo fino al 16 febbraio per i cittadini di presentare eventuali osservazioni prima dell’approvazione definitiva del progetto.

Francesca Siroli