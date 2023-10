"Opere pubbliche, le spese in più causate da errori di valutazione"

Il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio del piano triennale 2023-2025. Nella seduta di martedì il documento è passato con 9 voti favorevoli della maggioranza Pd-Cesenatico Civica e 5 voti contrari della minoranza con Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega.

Rispetto alle previsioni ci sono maggiori costi per la realizzazione delle opere pubbliche a causa del rincaro dei materiali. Si tratta di 400mila euro, di cui 40mila per il ponte di via Ferrara, 150mila euro per l’ex colonia Prealpi dove si stanno ultimando 18 alloggi popolari, 150mila euro per il trasloco dei moduli delle classi dalla scuola elementare di Sala alla scuola media Dante Arfelli; circa 50mila euro saranno invece spesi allo stadio comunale, per ospitare eventi sino a 10mila spettatori. Una restante parte della variazione sulle uscite riguarda anche la parte turistico promozionale e culturale, la spesa corrente per scuole, mense e sostegno all’handicap, e gli interessi sui mutui.

Fra le maggiori entrate ci sono quelle relative alle sanzioni per violazione del Codice della strada, in primis derivanti dall’autovelox sull’Adriatica. Il sindaco Matteo Gozzoli (nella foto con l’assessore Agostini) ha detto: "Abbiamo apportato correzioni al nostro piano triennale con alcune variazioni, anche significative, riguardo a entrate e uscite. Quello che ci preme è che i conti del Comune siano in ordine".

Emilio Zarrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, motiva così le scelte del voto contrario: "Il Comune sistema i conti con le multe di un autovelox con il limite dei 50 e posizionato in discesa lungo la Statale, lontano dalla zona dove solitamente accadono gli incidenti. I soldi spesi in più nei cantieri sono dovuti a errori di valutazione".

Giacomo Mascellani