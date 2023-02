Opposizione all’attacco su documenti in ritardo

di Ermanno Pasolini

Confronto acceso fra maggioranza e opposizione in Consiglio comunale a Longiano. Spiega Matteo Venturi capogruppo della lista di minoranza ’Siamo Longiano’: "Abbiamo ricevuto tutto il materiale da votare solo tre giorni prima, tramite Pec. Il regolamento del Consiglio comunale parla chiaro: il deposito degli atti deve avvenire almeno "cinque giorni solari e consecutivi prima di quello stabilito per la riunione" e contestualmente tutti i materiali devono essere collocati su piattaforma digitale, affinché siano consultati e studiati per tempo dai consiglieri. Questo non è avvenuto e abbiamo esplicitamente chiesto l’applicazione dell’articolo del regolamento in cui si dice che "nel caso di mancato deposito, nessuna proposta può essere sottoposta a votazione, quando anche un solo consigliere lo richieda". Purtroppo non è la prima volta che riceviamo il materiale in ritardo. Al cittadino che deve presentare domande in Comune viene chiesto di rispettare scadenze tassative. Lo stesso deve valere anche per la pubblica amministrazione. Non c’è scusa che tenga".

La richiesta dell’opposizione non è stata accolta, con sindaco e segretaria comunale che hanno parlato di problemi tecnici e di documenti comunque consultabili in Municipio, anche se non inviati in tempo utile ai consiglieri. Così i consiglieri di minoranza per protesta si sono astenuti su tutti i punti. Qualche scintilla è seguita anche in merito all’interrogazione presentata dalla minoranza sulla ’Longiano dei presepi’. L’opposizione chiedeva di riferire su come è stata calcolata un’affluenza che "si attesta attorno al +40% rispetto all’edizione del 2019", dato diffuso dalla Giunta a mezzo stampa a conclusione della manifestazione. L’assessora al Turismo e alla Cultura Sonia Bettucci ha risposto che la cifra è approssimativa, spiegando che c’è stato un afflusso incredibile di visitatori, e che la Giunta ha voluto fare uno scatto di orgoglio e dare una forma e un numero a questo successo.

Ma l’opposizione ha incalzato: "Siamo felici quando si organizzano iniziative che animano il paese e richiamano molta gente. Abbiamo anche offerto il nostro contributo per la buona riuscita della manifestazione. Allo stesso tempo, chiediamo che le informazioni fornite dal Comune siano sempre puntuali. Di sicuro c’è stata un’importante ripresa rispetto agli anni della pandemia, ma non così marcata rispetto al 2019. Parlare di numeri è sempre un’arma a doppio taglio. Quando un’istituzione trasmette un’informazione, deve essere corretta e verificata. Se i dati non c’erano, bastava parlare di tanti visitatori. Non si possono sparare cifre ’a sentimento’. Ne va della credibilità dell’Istituzione stessa".