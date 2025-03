Ora i ‘no-velox’ tolgano il piede dall’acceleratore

di Emanuele Chesi

L’omologazione per decreto degli autovelox contestati, a partire da quello di Cesenatico, avrà sicuramente sorpreso molti ‘no-velox’ che contavano forse sulla compiacenza di Salvini per la loro battaglia. Ma la decisione netta del ministro dei Trasporti ha sicuramente il pregio di aver fatto chiarezza sul pasticcio tutto italiano di impianti tecnologici ‘autorizzati’ ma non ‘omologati’. Una fumisteria giuridica che rischiava di paralizzare il sistema delle sanzioni stradali. Che sicuramente vengono utilizzate da molti Comuni per fare cassa, ma servono anche a salvare vite umane imponendo finalmente anche ai più riottosi di rispettare i limiti di velocità.