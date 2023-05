"Ora la Malatestiana torni indipendente dall’amministrazione"

Dopo la celebratissima quanto brevissima visita del presidente Sergio Mattarella a Cesena, si devono tirare le somme di un avvenimento costato non poco alla comunità cesenate. E’ innegabile che il presidente sia venuto in città senza l’obiettivo di inaugurare alcunché. La ragione della sua venuta riguarderebbe la celebrazione del quarantennale del Macfrut, fiera che, pur nata a Cesena, è ormai riminese a tutti gli effetti e della terra natia ha solo il presidente. Il Macfrut, infatti, si è aperto in pompa magna a Rimini il giorno dopo la venuta di Mattarella, con il taglio del nastro da parte del ministro Francesco Lollobrigida. A Cesena, invece, il programma, forse concertato dal sindaco Enzo Lattuca, sembra non prevedesse esponenti del governo. In compenso abbiamo assistito ad una esibizione magistrale dello stesso Lattuca che si è lasciato andare a improbabili attacchi a esponenti del governo, testimoniati dai quotidiani locali, dimenticando di essere il sindaco di tutti i cesenati anche di coloro che politicamente gli sono distanti anni luce. Ma non ha fatto da meno Stefano Bonaccini che ha riempito l’uditorio del teatro Bonci con uno strabiliante monologo autocelebrativo con una ridda di citazioni di numeri e attività che, a suo dire, avrebbero consentito alla nostra regione di posizionarsi nel firmamento dei primati mondiali in molti campi. Peccato che, contestualmente, mezza Romagna stesse andando sott’acqua, le reti telefoniche in montagna non funzionassero più e a Bonaccini franasse letteralmente il terreno sotto i piedi. Davvero una regione all’avanguardia in tutto. Poi è seguito il brevissimo intervento di Mattarella che ci ha comunque dato la soddisfazione di apprezzare la Biblioteca Malatestiana Antica, la Memoire du Monde. Bene culturale unico la cui parabola da un po’ di anni è in progressiva discesa. Non è una novità, lo diciamo da tempo: da centro nevralgico di ricerche scientifiche e vero tempio della cultura e del turismo d’arte, oggi la biblioteca istituita da Malatesta Novello nel 1452 è stata in qualche modo declassata. Dopo l’apprezzamento di Mattarella, ci aspettiamo almeno un risultato dal suo blitz cesenate: che la Malatestiana Antica diventi nuovamente istituzione bibliotecaria autonoma dall’amministrazione comunale, riacquistando un’indipendenza gestionale e di organizzazione delle manifestazioni culturali che raggiunga i proficui risultati in termini di divulgazione e valorizzazione del patrimonio librario e di interesse del turismo d’arte ottenuti in passato.

Antonella Celletti

Enrico Sirotti Gaudenzi