"Orari troppo restrittivi Penalizzati i locali pubblici"

Contrapposizione totale fra il titolare di due esercizi del centro e la sindaca Letizia Bisacchi. Andrea Fabbri del Bar Giambellino e Antica Formula Spirit and Cocktail protesta per il fatto che il regolamento sugli orari di lavoro all’esterno dei locali è troppo restrittivo e non gli consente di terminare il lavoro serale oltre le 24. Inoltre a suo parere gli agenti della Polizia Locale di Gambettola coordinati dal comandante Maurizio Marchi non ascoltano ragioni, sono inflessibili e l’hanno già sanzionato una volta e alla terza sanzione si vedrà costretto a sgombrare l’arredo che ha posizionato in piazza Pertini. Secondo Fabbri c’è un rimpallo di responsabilità fra la sindaca a Bisacchi e la Polizia Locale, la prima sostiene che si tratta del vecchio regolamento del Rue che non si può modificare e che a suo parere i vigili dovrebbero essere un po’ tolleranti nell’applicarlo, viceversa i vigili dicono che il Comune se vuole può trovare una soluzione per gli esercenti del centro ma non vuole farlo. "Sono sempre diplomatico e preferisco il dialogo per risolvere i problemi – spiega Andrea Fabbri - ma questa volta non posso restare in silenzio, la situazione sul mio e sugli altri esercizi del centro si è fatta intollerabile e non ci consente più di lavorare bene come vorremmo. Mi riferisco alla penalizzazione esagerata e mostruosa imposta da un regolamento folle che la sindaca Letizia Bisacchi e la sua giunta non vogliono modificare. I nostri esercizi devono sottostare ad una restrizione di orario che non ha eguali a Santarcangelo, Cesena, Cesenatico, lì le attività come la nostra non hanno nessun tipo di limite e il cliente può restare dopo mezzanotte fuori dal locale a bere e mangiare in tranquillità, noi invece a mezzanotte dobbiamo togliere tutto. Con il Comune non c’è più dialogo per cui ho detto alla sindaca questa volta Letizia per la prima volta punto i piedi, denuncio il fatto che non vuoi modificare il regolamento folle che non ci consente di lavorare. A mezzanotte non posso cessare il servizio ai clienti che sono già a tavola, è una cosa assurda che debba far alzare i clienti da tavola perché è passata mezzanotte" .

Vincenzo D’Altri