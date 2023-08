Orario continuato alle Poste

Buone notizie per gli utenti che utilizzano i servizi di Poste Italiane. Anche per l’ultima settimana di agosto, i cittadini potranno frequentare la sede centrale delle poste in piazza Carlo Pisacane con orario di apertura continuato ed il cosiddetto doppio turno: dal lunedì al venerdì fino alle 19.05, il sabato la mattina sino alle 12.35. Un provvedimento analogo è stato adottato per altri uffici di città importanti del comprensorio cesenate, come il capoluogo Cesena e Savignano sul Rubicone.