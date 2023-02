Orario prolungato fino alle 18 per asili nido e scuole d’infanzia

A partire dal prossimo anno sarà prolungato l’orario degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali (circa 950 bambini e bambine). L’amministrazione di Cesena ha pubblicato sui canali istituzionali una manifestazione di interesse per l’attivazione del prolungamento dell’orario dalle 16,20 fino 18 indirizzata agli enti del terzo settore interessati a pianificare la proposta progettuale d’intesa con il settore Scuola del Comune. "Le associazioni interessate – commenta l’assessore ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo – dovranno presentare un progetto che sarà valutato da una commissione interna. Superata la fase delle valutazioni, tutti i soggetti coinvolti parteciperanno ai tavoli di co-progettazione con lo scopo di organizzare insieme le attività, concordare la tariffa che le associazioni dovranno richiedere alle famiglie e tutti gli altri elementi pratici. Si tratta di un servizio sperimentale con cui vogliamo rispondere ai bisogni di cura delle famiglie e alle loro esigenze prevedendo un orario che favorisca l’occupazione dei genitori e che assicuri il benessere dei bambini in ambienti di qualità e con attività di livello. Questo percorso avviato con la manifestazione d’interesse prevede l’attivazione del prolungamento dell’orario dal prossimo mese di ottobre, anche sulla base del numero di richieste presentate dalle famiglie". Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le 13 di lunedì 20 marzo 2023 allegando la propria proposta.