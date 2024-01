Ordigno, sgombero in via Sorrivoli

Sabato prossimo in via Sorrivoli scattano le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico inesploso. Come comunicato al Quartiere e ai residenti coinvolti, dalle ore 7,30 alle 13 verrà disposto lo sgombero di tutti gli edifici e il divieto di accesso alle auto e ai motoveicoli nelle strade comprese nel raggio di 352 metri dall’ordigno, nonché il divieto di sosta con rimozione. Nella stessa mattinata tutti coloro che lo vorranno potranno recarsi presso la sede del Quartiere Cesuola (via Ivo Giovannini, 20) dove sarà allestito un punto di accoglienza a disposizione fino alla conclusione delle operazioni. Per segnalare eventuali esigenze sanitarie o la presenza, nei nuclei familiari, di persone in particolari condizioni di fragilità, contattare il servizio Protezione civile comunale: protezionecivile@comune.cesena.fc.it.