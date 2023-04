Ordine degli ingegneri in visita alla Malatestiana

L’Ordine degli ingegneri di Forlì-Cesena ha organizzato la visita tecnica alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, cui hanno preso parte, suddivisi in due turni, circa 50 ingegneri iscritti all’albo.

La visita è stata guidata dal professor architetto Giordano Conti, ex sindaco di Cesena, che la presidente ing. Marina Biguzzi ringrazia sentitamente per la professionalità dimostrata, assieme all’ing. Mauro Valdinosi, consigliere dell’Ordine territoriale, che ha coordinato l’organizzazione dell’evento. Per noi Ingegneri è importante valorizzare le eccellenze storiche e culturali del nostro territorio.