Ordine Francescano, una richiesta per ricordare padre Montali

La Fraternità dell’Ordine Francescano secolare di San Piero in Bagno, sopravvissuta e operativa nonostante i frati francescani non siano più presenti dal 2013 nel Convento francescano di via Marconi, a seguito di una loro riorganizzazione generale in Emilia Romagna, ha indirizzato una coinvolgente lettera al sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, con la quale propone di intitolare una strada, una piazza, o un altro luogo pubblico al compianto padre francescano Gregorio Montali (nella foto), che per oltre 55 anni ha prestato servizio nella chiesa e nel convento sampierano e che è stato pertanto anche assistente della Fraternità.

Padre Gregorio era nato a Faviano di Lesignano Bagni (Parma) nel giugno 1927, e fu ordinato sacerdote a Bologna nel luglio 1952. La lettera al sindaco Baccini, firmata da sette componenti la Fraternità dell’Ordine francescano secolare (Francesca Mordini, Paolo Rossi, Urbano Saragoni, Osvalda Guidotti, Rina Gambini, Luisa Moretti e Frida Farfaneti) dice: "Secondo l’opinione di molti, padre Gregorio è stato personaggio di rilievo non soltanto nella comunità religiosa del territorio, ma anche riguardo le necessità e i bisogni della comunità locale. Dal 1952 ha prestato il proprio apostolato nel Convento francescano di San Piero, dove ha ricoperto l’incarico di padre guardiano, cappellano dell’Ospedale Angioloni e assistente dell’Avis locale. Quest’anno sarebbe bello dedicare attenzione a questa bella figura di religioso, visto che il 29 dicembre ricorre il 15° anniversario della sua morte. Certi della Sua disponibilità, salutiamo alla maniera di San Francesco d’Assisi: ’Il Signore ti dia pace’".

Padre Gregorio iniziò a diffondere la parola del Vangelo a San Piero nel 1952, fino alla sua scomparsa per malattia avvenuta nel dicembre 2008 all’Antoniano di Bologna. Per sua volontà, le sue spoglie sono state tumulate nel cimitero di San Piero. E anche ciò a dimostrazione, del suo profondo attaccamento e del grande affetto che ha sempre nutrito verso la popolazione d’Alto Savio, dove per il suo costante e fattivo impegno per la comunità non solo religiosa, ma anche per i giovani, i più bisognosi e il mondo del lavoro, era stimato, apprezzato e considerato come una vera istituzione.

Gilberto Mosconi