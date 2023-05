Organetto e casina dei disabili I doni della città al suo Presidente

di Andrea Alessandrini

Tra il variopinto campionario di doni di cui Cesena ha omaggiato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita di martedì mattina, ci sono anche un organetto e un casina, che il sindaco Enzo Lattuca ha consegnato al Capo dello Stato nella saletta del foyer del teatro Bonci, prima dell’incontro con i rappresentanti delle imperse agroalimentari nello storico martedì 2 maggio già passato agli annali.

Il primo è un raro strumento musicale meccanico costruito in Germania a fine ottocento della collezione del Museo Musicalia di Villa Silvia Carducci. Mattarella si è piacevolmente stupito quando il sindaco gli ha spiegato che girando la manovella lo strumento intona l’Inno di Mameli.

Il suo nome è Ariston, ed è simile a quello appartenuto a Giuseppe Garibaldi che lo utilizzava nella sua residenza a Caprera o nel corso dei suoi viaggi, in virtù delle sue ridotte dimensioni. La Soprintendenza di Sassari anni orsono aveva dato incarico ad Ammi, l’associazione che gestisce Villa Silvia Carducci, di curarne il restauro. Il funzionamento è singolare: occorre girare una manovella che aziona dei mantici i quali,facendo vibrare le lamelle, producono il suono. La musica è impressa in un disco forato di materiale cartaceo compresso. Ariston è appartenuta alla collezione degli strumenti musicali del museo di Villa Silvia Carducci e del Museo Musicalia recentemente accreditato al Sistema museale nazionale assieme alla Biblioteca Malatestiana.

Nello stesso occasione inserita in un cerimoniale congegnato come un’orologio svizzero è stato consegnato dal sindaco al presidente della Repubblica la coloratissima casina dell’Enaip, storico centro di formazione professionale cittadina, "fatta pervenire nei giorni scorsi al capo di gabinetto del sindaco Matteo Raggi appositamente realizzata dai ragazzi con disabilità del Centro socio-occupazionale di galleria Isei, come spiega Stefania Babbi del servizio comunicazione e marketing.

Il presidente Mattarella ha avuto un contatto diretto tocccante con i ragazzi con disabilità e invalidità durante il suo passaggio in corso Garibadi. Una sessantina di loro usciti dal laboratorio con vetrina sul corso avevano giosamente affollato con gli educatori il porticato per salutare il Capo dello Stato che. non appena li ha avvistati, si è indirizzato a parlare con loro stringendo un corteo di mani allungate, mentre dal centro socio-occupazionale veniva irradiato l’inno di Mameli.