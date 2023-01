"Organizzeremo un incontro con esperti per rassicurare"

Letizia Bisacchi, sindaca di Gambettola, non è facile vivere la quotidianità temendo nuove scosse sismiche da un momento all’altro.

"La nostra comunità è coi nervi a fior di pelle, la preoccupazione è legittima e tangibile".

Come avete risposto?

"Fin da giovedì abbiamo attivato il centro operativo comunale e quindi quando si è registratala la nuova scossa con magnitudo 4.1, eravamo già in stato di allerta, pronti a intervenire tempestivamente, come in effetti abbiamo fatto".

Perché avete deciso di tenere le scuole chiuse?

"Nel nostro territorio contiamo oltre 1.200 alunni. Abbiamo voluto effettuare scrupolose verifiche in tutti i plessi. Che per fortuna non hanno evidenziato criticità".

I cittadini vi stanno contattando?

"Riceviamo tante telefonate soprattutto da parte di genitori che chiedono informazioni sugli istituti frequentati dai loro figli. Stiamo rassicurando e allo stesso tempo ci teniamo in strettissimo contatto anche con la protezione civile regionale e provinciale".

Che riscontri arrivano dagli esperti?

"I terremoti e i loro esiti non si possono prevedere, ma in queste ore abbiamo parlato anche con un geologo della Regione che ci ha un po’ rassicurato, parlandoci di uno sciame sismico che può essere legato a periodi storici. Non ci sono differenze tra la scossa registrata sabato mattina e quella di giovedì, quindi non c’è stata un’evoluzione".

Il terremoto è imprevedibile e mette angoscia.

"Vogliamo organizzare un evento per tranquillizzare la cittadinanza, senza per questo sottovalutare la questione. Stiamo lavorando per fissare una data a stretto giro, col coinvolgimento di esperti del settore".

Luca Ravaglia