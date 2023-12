Originaria di Borghi la vittima dell’incidente stradale a Rimini

BORGHI

Abitava a Masrola, frazione di Borghi, Bruna Cavalli, 31enne, la giovanissima deceduta sabato sera sulla statale 16 a Rimini, direzione Riccione. Ancora non è stata fissata la data dei funerali perché non si sa se il magistrato che conduce le indagini disponga o meno l’autopsia che, in caso positivo, verrà eseguita nei prossimi giorni. Bruna era stata adottata dalla famiglia di Paolo Cavalli, conosciuto in tutta la Valle dell’Uso anche per essere stato in lista per le elezioni comunali una quindicina di anni fa con il gruppo che portò sulla poltrona di sindaca Mirella Mazza. Paolo Cavalli aveva fatto parte del comitato contro la mega discarica dei rifiuti a Ginestreto di Sogliano. Bruna era insieme a un’amica di 21 anni di nazionalità indiana ed entrambe sono state investite da una Volkswagen Tiguan condotta da un 60enne di Bellaria Igea Marina.

Le due ragazze stavano camminando sul ciglio della strada e l’uomo che le ha investite ha detto poi che stava andando in ospedale che "era buio e non si vedeva nulla". Mentre per Bruna la morte è stata istantanea, l’amica è rimasta ferita e all’inizio le sue condizioni erano apparse molto gravi. Poi, dopo le visite al Bufalini, i medici hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni. La giovane potrà essere ascoltata dagli agenti della polizia stradale per conoscere più esattamente come si è svolta la tragedia, anche se dovrebbe trattarsi di un pieno investimento in quanto la Volkswagen Tiguan le ha colpite da dietro con la parte anteriore destra e sull’asfalto non c’erano segni di frenata. Masrola è una frazione sotto choc, dove la giovane era amata e stimata.

Ermanno Pasolini