Orio Teodorani è morto, addio allo storico esponente della Sinistra di Cesena

Cesena, 3 marzo 2025 – E’ scomparso nella notte di domenica Orio Teodorani, storico esponente della Sinistra cesenate, autore di numerose pubblicazioni sulle vicende e i personaggi della grande parabola locale e nazionale tra Pci, Pds e Ds.

Era ricoverato all’ospedale Bufalini a seguito di una caduta in casa ma le sue condizioni si erano aggravate a causa di alcune complicazioni. Lascia il fratello Ilich. Avrebbe compiuto 81 anni, non era più attivo nel partito ma ne curava l’archivio.

Era uno degli ultimi esponenti di quella Sinistra che ha tenuto le redini della città con grandi ideali e senso pragmatico. Non a caso sul suo profilo social sono elencati con commozione e nostalgia le dipartite degli uomini di una classe dirigente cesenate ormai quasi tutti scomparsi.

Nato e cresciuto nella frazione di Ruffio, aveva iniziato i suoi incarichi pubblici nella Confesercenti, per la quale aveva svolto ruoli nella dirigenza nazionale oltreché al vertice di Cesena e Cesenatico. E’ stato consigliere comunale del Pci-Pds per tre legislature, dal 1965 è stato più volte assessore. Dirigente cesenate della Sinistra, allora collocata in via Chiaramonti, nell’ambito delle varie trasformazioni del Pci in Pds e poi Ds. Ha diretto per un decennio il periodico Il Diario.

Lascia una traccia corposa e ineludibile la sua attività di storico con numerosi volumi, alcuni dei quali scritti a quattro mani con Elide Urbini, dove ha elencato i fatti salienti degli ultimi 60 anni di storia della sinistra. Alcuni titoli (tutti con la casa editrice Il Ponte Vecchio, del sodale e amico Roberto Casalini): ‘Oman e tèri, ‘Comunisti a Cesena’, ‘II giorni della Resistenza nel Ferro di Cavallo. Cesena 1943-1944’, ‘Donne contro il fascismo’, ‘I dici anni che trasformarono Cesena’.

"Leopoldo Lucchi, Gigi. Il partigiano, il politico, il sindaco”. Lo saluta così Elide Urbini: “Buon viaggio amico carissimo, compagno di tante battaglie, tante iniziative e progetti per ricordare la nostra storia e quella della nostra gente, per rilanciare temi che sembrano oggi obsoleti ma che riguardano la vita di tutti. Dovevamo fare insieme un'altra esposizione fotografica sui cambiamenti dei costumi nel cesenate dagli anni '70 del secolo scorso. Un progetto che vedremo come portare avanti”.

"Con te - scrive l’editore Marzio Casalini - se ne va, oltre che un protagonista della vita politica e pubblica di Cesena, una buona parte della mia vita e in buona sostanza uno zio, perché come zio ti ho sempre vissuto più ancora che come compagno, amico. Dovunque tu sia spero che continuerai ad avere la forza di dire ‘Cumpagn a n’ a vi capì’ ». «E’ come se fosse morto mio fratello - dice addolorato Roberto Casalini -. Il ricordo più vivo di lui è legato all’impaginazione de Il Diario. Veniva da me alle 5 di mattina e per due ore erano discussioni infinite. Per 20 anni siamo stati in giunta e nel partito, ma quel che ricordo non è il rapporto politico ma quello amicale. Era intelligente e politicamente acuto come pochi. Era anche buono. Mai sentito imprecare contro nessuno. La politica per lui era una cosa serissima ed era ancora pieno di interessi”.