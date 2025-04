Orlandi ha sfiorato il podio al debutto in Spagna

Orlandi sbarca in Spagna. Filippo Orlandi, classe 2010, ha esordito ad inizio aprile sul circuito spagolo di Jerez de La Frontera nella categoria moto 600 stock. Il giovane pilota dopo aver deciso di partecipare insieme al team toscano rc113 al campionato nazionale spagnolo con una Yamaha R6(600) un percorso importante per la crescita e il raggiungimento dell’obiettivo al campionato del mondo, ha passato l’inverno in terra iberica per prepararsi al meglio e arrivare pronti alla prima gara di campionato. Nei test pre stagionali si è fatto notare nonostante la giovane età di 15 anni contro, in griglia, ben 39 partecipanti, finendo i test con un brillantissimo secondo tempo. Sul circuito andaluso di Jerez de La Frontera dopo aver dominato fino a due minuti dal termine le qualifiche, gli sono stati cancellati i giri finali per una bandiera gialla e parte ugualmente in settima posizione. Al via della gara alla fine del primo giro si trova già in quinta posizione, poi una caduta del pilota che lo precede innesca una serie di contatti che lo penalizzano e riesce a chiudere la gara con una bella rimonta in nona posizione. Ha detto Filippo Orlandi: "Sono molto contento del mio esordio. Se non fosse stato un contatto nelle prime battute di gara sarei riuscito a giocarmi il podio. Ci rifaremo nella prossima gara a Barcellona". Il prossimo appuntamento è infatti il 21 e 22 giugno sul tracciato catalano di Barcellona.