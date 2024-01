Orlandi sfreccia verso il successo

Filippo Orlandi, classe 2010, giovanissimo pilota di Savignano sul Rubicone ora residente a Bellaria, ha alle spalle due stagioni di Minimoto e diverse vittorie, sia nel campionato italiano che europeo, seguite da una stagione con le Aprilia sport production, dove si è distinto fino ad arrivare in Pre Moto3 correndo sulle piste italiane più famose. Il suo esordio avviene propio a Misano, sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, nella tappa estiva racing night, ottenendo un brillantissimo 12° posto su 28 partecipanti, poi al Mugello e per poi concludere, sullo storico circuito di Imola, arriva in top ten.

Nonostante la giovane età, rispetto agli avversari è riuscito a dimostrare in maniera crescente il suo potenziale e ha confermato che anche nel 2024 difenderà i colori del team RG con le Honda NSF250 nel campionato italiano velocità. Il primo appuntamento sarà il 7 aprile a Misano banco di prova importantissimo per Filippo perché una top ten gli permetterà di esordire il 28 di aprile sulla medesima pista al campionato del mondo juniorgp. "Non vedo l’ora di cominciare a correre con la mia nuova moto – dice –. Abbiamo già fatto un test e sono andato subito forte. Mi sto allenando senza sosta per arrivare pronto a questo inizio campionato".

Ermanno Pasolini