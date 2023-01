Orlati: "Azione è un partito estraneo ai sotterfugi"

Le dimissioni di Luca Ferrini da coordinatore provinciale del Terzo Polo hanno scatenato un piccolo terremoto politico nel movimento creato da Azione e Italia Viva. E proprio Umberto Orlati, segretario provinciale di Azione, interviene su quanto successo. "È bene chiarire subito che Azione è un partito estraneo da ogni sotterfugio. Il tatticismo e le rendite di posizione non ci coinvolgono, e ci ripugnano – argomenta Orlati - Da settimane voci ufficiali e ufficiose paventano l’apparentamento del cosiddetto Terzo Polo, a Forlì e Cesena, con coalizioni partecipate da partiti di destra o sinistra. Non useremo artifici verbali per affermare che Azione lavora per una terzietà rispetto ai poli, lontana dai populismi e dai sovranismi che stanno rallentando il Paese a tutti i livelli. A Forlì, come a Cesena, Azione porterà avanti la sua proposta, alternativa alle altre in campo, senza la smania di ricavare rendite e vantaggi personali dalla promessa di appoggi elettorali. In questo senso Azione è libera, così come il Terzo Polo dovrebbe esserlo, sebbene rileviamo che c’è chi cerca di svilirne l’idea e ridurlo ad un pacchetto di voti da svendere, secondo logiche vecchie e malate. Chi vuole seguirle non incrocerà la nostra strada. Noi fortunatamente siamo altro".