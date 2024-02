Ornitologia e migrazioni: il documentario

Il presidente Sandro Brina di Oasicostiera e Gianmaria Zanotti hanno realizzato un documentario naturalistico nelle campagne di Cesenatico e Gatteo. Fra i soggetti spiccano molte specie di uccelli in una narrazione originale. "Gran parte dei cittadini ha una concezione molto limitata di cosa accada negli ambienti rurali durante i fenomeni migratori e sono pochissimi a conoscere le specie – commenta Brina – perchè molti non si curano o non hanno il tempo per osservare quello che noi vediamo tutti i giorni alla Stazione d’Inanellamento di Ispra, l’Istituto superiore per le ricerche ambientali".

"Noi, specie nei periodi migratori di primavera e autunno, allestiamo delle strutture al fine di catturare in maniera non cruenta soggetti delle specie d’interesse, per poi effettuare le misurazioni biometriche e l’identificazione – spiega –. Infine vengono muniti di un anellino alfanumerico e rilasciati in pochi minuti. I dati raccolti vengono inseriti nella banca dati europea Euring, in modo che in caso di ricattura, anche all’estero, la banca dati sia sempre aggiornata per fare approfondimenti sulle popolazioni e indicare misure di conservazione".

"Il documentario realizzato è una ottima iniziativa da far vedere nelle scuole ed è possibile organizzare visite nelle nostre strutture, dove i ragazzi assistono alla attività ed imparano a conoscere e migliorare il rapporto con la natura" aggiunge Zanotti. Oasicostiera opera con l’autorizzazione della Regione nella Stazione Ornitologica nelle campagne di Sala sino al fiume Rubicone e nell’area di Gatteo fino alla foce, dove c’è la Torre di avvistamento per le specie pelagiche. Il documentario illustra con belle immagini tante specie che frequentano i laghetti, l’attività d’inanellamento, la parte didattica con le visite delle scuole di Gatteo, specie poco consuete sino addirittura al monitoraggio dei lupi. In 25 minuti c’è un condensato sulla ricchezza di biodiversità che ancora esiste, proprio grazie a chi si adopera per la natura e l’ambiente.

Secondo Brina occorre ricercare un equilibrio fra l’uomo e la natura, curare meglio l’agricoltura usando meno glifosati, curare le siepi ed i fossi, evitare il gli sfalci micidiali di fiumi, torrenti e canali, per una corretta pulizia e la fitodepurazione. "Per la natura selvaggia rimane sempre meno spazio – prosegue l’ornitologo –. Aree curate come quelle gestite dal personale volontario di Oasicostiera offrono rifugio a tante specie in particolare grazie anche al livello dell’acqua dolce sempre disponibile, specie nei periodi di siccità o di riproduzione".

La Stazione scientifica di Ispra, oltre allo studio sulla migrazione degli uccelli ed il monitoraggio del lupo in accordo col Centro Lupi di Monte Adone, segue la presenza invasiva del Gabbiano reale, le volpi e da poco anche lo sciacallo. L’attività prosegue anche nel Cras di Verucchio dove gli uccelli guariti da varie problematiche vengono rilasciati inanellati e repertati per seguirne il percorso di vita.

Giacomo Mascellani